Le candidat démocrate Joe Biden s’est exprimé par zoom lors d’une soirée de collecte de fonds devant le lobby juif de gauche J-Street, qui n’a de pro-israélien que le nom. Biden a pu ainsi exposer une nouvelle fois la politique qu’il compte appliquer quant au conflit israélo-palestinien s’il est élu, et qui pourrait être encore pire que celle de Barack Obama.

« Israël doit cesser la construction dans les implantations, cesser de parler de souveraineté et permettre la solution de deux Etats » a notamment dit le candidat démocrate à la grande joie des membres de J-Street. Allant plus loin, Joe Biden a promis : « Je renouvellerai le dialogue avec les Palestiniens, je renouvellerai l’aide financière à l’Autorité Palestinienne conformément à la loi américaine et je rouvrirai le consulat américain à Jérusalem-Est ».

L’ancien vice-président de Barack Obama a également honteusement critiqué le Premier ministre israélien Binyamin Netanyahou : « Non seulement je pense que Netanyahou a une position erronée, mais je pense qu’il a cédé devant l’extrême droite afin de préserver son soutien ».

Je Biden a toutefois reconnu que « la direction palestinienne n’a pas forcément collaboré lorsque l’occasion lui en a été donnée », mais a insisté sur le mantra obsessionnel de la solution des deux Etats, « seule option pour le maintien d’un Etat juif et démocratique ».

Le candidat a également attaqué son rival, le président Donald Trump, qui selon lui… »a mis la sécurité d’Israël en danger en se retirant de l’accord nucléaire avec l’Iran et en permettant aux ennemis d’Israël de s’installer en Syrie »!!!

Il faut se frotter les yeux en lisant ces lignes. Décidément, les facultés cognitives du candidat démocrate sont bel et bien défaillantes. Et il sertait extrêmement dangereux pour l’Etat juif.

Photo Gili Yaari / Flash 90