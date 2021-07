Les protestations et menaces de Jibril Rajoub et du « ministère palestinien des affaires étrangères » ont porté leurs fruits : le Comité olympique international a présenté ses excuses pour avoir mentionné « né en Israël » à propos du judoka Wissam Abu Rmailehm de citoyenneté israélienne et né à Jérusalem. Le COI a expliqué qu’il s’agissait d’une « erreur d’une secrétaire ». Mais le terroriste ne s’en est pas tenu là. Il a « accepté les excuses du Comité olympique » mais rajouté que « les ‘Palestiniens’ sont déterminés à empêcher la falsification de l’Histoire et le vol de l’Histoire car Jérusalem a toujours appartenu et appartiendra toujours au peuple palestinien »…

Une falsification…mais en sens inverse

Le Centre national palestinien d’information affirme qu’en 1933 déjà fut créé le comité olympique palestinien et qu’en 1934 il fut reconnu par le Comité olympique international et put participer aux jeux olympiques. Il s’avère qu’en 1934, un seul comité olympique existe en Palestine mandataire, le « Vaad Ha-Olimpi HaEretz-Israeli », dirigé par le mouvement Maccabi, dans lequel tous les membres sont juifs. Ce comité avait d’ailleurs refusé de participer aux JO de 1936 à Berlin. De toutes manières, si un comité olympique « palestinien » avait réellement existé à cette époque cela se serait su car il aurait à coup sûr participé à ces JO organisés par l’Allemagne nazie en raison du soutien fervent du mufti de Jérusalem Hadj Amine al-Husseini à Hitler et au nazisme.

Ce n’est qu’en 1993, après les accords d’Oslo que l’Autorité Palestinienne fut acceptée comme « membre provisoire » du Comité olympique international et en 1996, l’Etat inexistant de « Palestine » fut définitivement accepté comme membre à part entière.

Pour réécrire l’Histoire, la propagande « palestinienne » affirme également que la Fédération palestinienne de football fut créée en 1928, soit vingt ans avant la création de l’Etat d’Israël, ce qui est vrai…mais à deux « détails » près : il s’agissait d’une fédération entièrement juive et dont l’hymne était la Hatikva !

Photo Padrinan / Pixabay