Une image qui fera beaucoup de bruit : l’entraîneur israélien de l’équipe tchèque de basketball Ronen Ginzburg et son homologue iranien Mehran Shahintab se sont serrés la main avant et après la rencontre et ont même échangé quelques mots. « J’espère qu’il a où retourner » a déclaré l’entraîneur israélien avec un certain sarcasme.

Ronen Ginzburg, qui entraîne l’équipe tchèque depuis huit ans, raconte que la première rencontre entre les deux hommes s’est déroulée une heure avant la rencontre lorsque les joueurs des deux équipes s’entraînaient : « Dès que je suis entré dans la salle je me suis dit qu’il faut que je me rende auprès de lui. Je lui ai tendu la main et il a fait pareil. Je pense que du moment que je ne suis pas sous les couleurs nationales leur attitude est différente. Je peux vous dire qu’il a été plus sympathique que d’autres contre lesquels nous avons joué! A noter que plusieurs joueurs de l’équipe iranienne ont serré la main de Ronen Ginzurg après la rencontre emportée par les Tchèques sur le score 84-78 pendant que d’autres ont refusé. Photo capture écran