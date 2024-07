Les Jeux Olympiques s’ouvrent à Paris vendredi et une fois encore, Israël est au centre des débats puisque la pression monte pour interdire la participation d’Israël. Cela m’inspire un profond sentiment de dégoût.

Dégoût d’abord parce que ces Jeux sont les premiers à se tenir après le cinquantenaire du massacre des Jeux Olympiques de Münich, et qu’aucune cérémonie n’est prévue dans le programme officiel pour commémorer la mémoire des 11 athlètes israéliens assassinés par un commando palestinien.

Le comité olympique international et la partie française, qui accueille cette édition 2024 ont repoussé les demandes israéliennes de marquer le souvenir encore brûlant de ce massacre commis par les terroristes palestiniens il y a un peu plus de cinquante ans.

Dégoût ensuite de constater que les règles les plus élémentaires du règlement du comité olympique international et de la philosophie qui a conduit à la renaissance des Jeux olympiques de l’ère moderne sont à nouveau bafouées.

Organisés tous les quatre ans, les JO sont la plus grande fête sportive qui s’inscrit dans un cadre plus large qui est celui du Mouvement olympique. Ce Mouvement a pour mission, je cite la charte olympique, de ”favoriser la pratique du sport dans le monde et de faire connaître ses valeurs à travers la participation des nations et des Etats membres du Comité Olympique International”. Les nations et les Etats.

Cependant, une seule exception est faite, l’autorisation de la participation palestinienne qui depuis les jeux d’Atlanta en 1996 est autorisée à participer aux JO nonobstant le fait que la Palestine n’est pas un Etat membre des Nations unies et reconnue comme tel.

Dégoût aussi, car il faut bien sûr également rappeler que le Comité olympique palestinien est présidé par un terroriste multirécidiviste, Jibril Rajoub, interdit de séjour aux Etats-Unis après avoir été condamné par un tribunal américain pour avoir participé à des actes de torture contre un citoyen américano-palestinien lorsqu’il dirigeait les forces de sécurité de l’Autorité palestinienne.

Dégoût toujours car cela n’a pas empêché le Consul Général de France à Jérusalem Nicolas Kassianides à se féliciter du soutien français au sport palestinien lors d’une cérémonie à l’occasion du départ de la délégation palestinienne qui s’est tenue le dimanche 14 juillet à l’institut français de Ramallah aux côtés du sinistre Jibril Rajoub qui déclarait : “Vous n’êtes pas seulement des athlètes mais aussi des symboles de la résistance palestinienne”.

Cette année une nouvelle ligne rouge est franchie avec l’appel relayé notamment, comment ne pas s’en étonner, par les islamo-gauchistes de LFI pour interdire purement et simplement la participation d’Israël.

Ce ne sont pas les Palestiniens et le terroriste qui est à la tête de leur comité olympique que l’on veut interdire mais Israël !

Ce n’est pas la Chine qui occupe le Tibet et massacre les musulmans Ouïgours que l’on appelle à boycotter.

Ce n’est pas l’Iran dont il serait épuisant de citer la liste des exactions et des violations des droits humains fondamentaux sans compter sa participation dans des activités terroristes à travers le monde.

Ce n’est pas la Syrie du Boucher de Damas qui a massacré son propre peuple en n’hésitant pas à faire usage d’armes chimiques.

La liste est encore longue pour citer les pays qui pourraient, devraient, être interdits de participer à ces Jeux Olympiques.

Mais aucun d’eux n’a d’égards pour les députés de LFI pour une seule et simple raison : ils ne représentent aucun intérêt sur le plan électoral alors que s’en prendre à Israël de manière systématique et obsessionnelle rapporte gros : on l’a bien vu lors des dernières élections législatives.

Il ne me reste plus qu’à saluer avec fierté les 88 athlètes israéliens, parmi eux 34 femmes qui vont concourir dans 18 disciplines et porter dignement le message d’espoir de toute notre nation.

Behaslaha à vous toutes et à vous tous !

Daniel Saada a été ambassadeur d’Israël en France