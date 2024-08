La taekwondoïste israélienne, Avishag Semberg, a perdu dès son premier combat aujourd’hui (mercredi) aux JO de Paris face à la saoudienne Dounia Ali Abu Taleb, qui a refusé de lui serrer la main à la fin de la rencontre et ne l’a pas saluée comme le veut la tradition au taekwondo.

La déception est lourde pour Semberg, médaillée de bronze aux JO de Tokyo en 2020 et en laquelle la sélection israélienne avait placé beaucoup d’espoir.

Elle s’est effondrée en larmes après ce combat perdu: ”Je suis vraiment déçue de moi-même. Ce n’est pas l’endroit où j’aurais dû arriver. Je ne suis pas seulement déçue pour moi mais pour tout le pays, je le voulais vraiment. J’ai tout donné pendant toute ma vie pour ce moment et je n’ai pas réussi à faire ce que je sais. Je peux beaucoup plus que cela, mais hélas on ne l’a pas vu aujourd’hui, mais je sais que je peux beaucoup mieux faire. C’est très important pour moi de représenter le pays, c’est l’une des choses les plus importantes de ma vie, je n’ai pas réussi à le représenter comme il le mérite. Ma famille est là, j’ai mal au coeur, vraiment”.

Semberg a par ailleurs affirmé que le fait que son adversaire était saoudienne revêt pour elle une signification importante dans sa défaite.