Le monde arabe fulmine à la vue des performances de ses sportifs aux JO de Paris surtout par rapport à celles des israéliens. Toutes les délégations arabes confondues, soit 22 pays, ont obtenu, jusqu’à aujourd’hui, exactement le même nombre de médailles que la seule délégation israélienne, soit 6 médailles.

”La différence entre les performanaces d’Israël aux JO de Paris et celles du monde arabe est honteux”, peut-on lire dans un article sur le site saoudien Elaph. Puis: ”Sans entrer dans le conflit entre les Arabes et Israël d’un point de vue politique et historique, permettez-moi de parler de la délégation israélienne qui jusqu’à récemment était considérée comme faible en sport. Elle est entourée de gardes du corps 24h/24, se trouve sous pression constamment et a déjà obtenu 6 médailles. Israël n’est pas un pays de stabilité sécuritaire, il s’agit d’un Etat militaire et on a l’impression qu’ils sont en guerre 24h/24 et 365 jours par an. La population israélienne est de 10 millions de personnes, alors que le monde arabe compte un demi-milliard de personnes. Cette comparaison crée un sentiment de honte, au moins sur le plan des performances sportives. Ce que cela dit sur le sport israélien par rapport à la grande nation arabe est aussi valable dans les domaines des sciences, de la médecine, de l’ingénierie et même de l’agriculture dans lesquels l’excellence israélienne s’exprime malgré sa petite taille”.