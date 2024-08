L’équipe israélienne de gymnastique artistique a remporté aujourd’hui (samedi) la médaille d’argent aux JO de Paris.

La délégation israélienne revient donc avec 7 médailles – 1 or, 5 argent, 1 bronze – au bout de ces Jeux Olympiques, un record historique dans l’histoire de la participation d’Israël aux JO.

”Quelle fierté israélienne!”, a écrit le Premier ministre Netanyahou, ”Félicitations à notre délégation olympique de rêve qui a atteint des résultats sans précédent pour l’Etat d’Israël. Et aujourd’hui s’est ajoutée dans une performance exceptionnelle notre fantastique équipe de gymnastique artistique. Sept médailles olympiques acquises grâce au talent, aux efforts et à la persévérance tout en s’élevant de manière unique pour apporter le respect et la fierté à notre pays. Ensemble nous gagnons!”.