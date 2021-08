Joli succès pour le sport paralyamique israélien : le nageur israélien Mark Miller a obtenu une médaille d’or en natation en effectuant un 200 m en 2’29 »01, battant ainsi le record du monde.

Le ministre de la Culture et des Sports ‘Hili Tropper a écrit : « Mark a obtenu une magnifique médaille d’or avec un parcours extraordinaire et nous emplit une nouvelle fois d’immense fierté. Encore une médaille d’or israélienne et encore une victoire des capacités hors du commun ainsi que d’un esprit puissant ».

Photo Miriam Alster / Flash 90