Pour la troisième fois aux Jeux paralympiques de Paris, Israël monte sur le podium. Le nageur Marc Malyar a terminé 3e de la finale du 100 mètres dos samedi et a ainsi remporté la médaille de bronze. Il s’agit de la quatrième médaille paralympique pour Malyar, qui avait remporté deux médailles d’or à Tokyo (en plus de deux records du monde) et une de bronze (dans la même catégorie que ce samedi).

Malyar est le troisième athlète de la délégation israélienne à monter sur le podium à Paris et le deuxième en natation. Le premier était Asaf Yassour, qui a remporté la médaille d’or au taekwondo jeudi dernier et le second Ami Dadaon qui a remporté vendredi la médaille d’or du 100 m libre masculin.