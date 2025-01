Aujourd’hui (vendredi) est le jour du jeûne du 10 Tevet. C’est à cette date qu’a débuté le siège de Jérusalem par Nabuchodonosor qui se terminera par la destruction du Temple et l’exil du peuple d’Israël. Les Juifs assiégés dans Jérusalem ont poursuivi leurs querelles internes jusqu’à brûler les réserves de nourriture, rendant leur survie encore plus difficile.

Les Rabbins rappellent qu’il s’agit d’un jour propice aux prières et appellent à l’union du peuple et aux prières pour les otages.

Les deux grands Rabbins d’Israël, le Rav Kalman Ber et le Rav David Yossef, ont publié une annonce commune dans laquelle ils insistent sur la signification particulière de ce jour en ce moment, alors qu’Israël fait face à des défis difficiles. Ils appellent le public à s’unir dans la prière et les supplications, à réciter le kadich pour les morts, à prier pour la libération des otages, pour le rétablissement des blessés et la réussite des soldats de Tsahal.

Dans le monde orthodoxe aussi, plusieurs rabbins ont appelé à redoubler les prières pour »nos frères et nos soeurs captifs et dans la détresse ».

L’organisme Harivon Harevii organise une prière spéciale Place Yaffo à Jérusalem, à laquelle participeront des proches d’otages.