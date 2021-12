Les ministres des Transports et de la Sécurité intérieure ont tenu une réunion suite à la multiplication des jets de pierres contre des voitures et des autobus sur les routes du Néguev et pour envisager les mesures à prendre pour assurer la sécurité des conducteurs et passagers. Constatation intéressante, Meirav Michaeli et Omer Bar-Lev ont admis que « les jets de pierres sont du terrorisme à tout point de vue », car ils peuvent tuer des gens ou provoquer des accidents. Un constat que ces deux ministres n’ont jamais exprimé pour les jets de pierres quotidiens sur les routes de Judée-Samarie. Le ministre Omer Bar-Lev a promis de tout faire « pour redonner un sentiment de sécurité aux habitants du sud du pays ».

Photo Flash 90