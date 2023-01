Jeudi matin, une secouriste bénévole de United Hatzalah a été blessée lorsque des Palestiniens ont jeté des pierres sur l’ambulance qu’elle conduisait à proximité du village de Tekoa dans le Goush Etzion. Le pare-brise de l’ambulance a été brisé et la secouriste, Rachel Chuna, a été légèrement blessée au bras. Elle s’est immédiatement dirigée vers la ville de Tekoa et a été soignée par le premier secouriste arrivé sur les lieux, le bénévole de United Hatzalah Karim Tarwah, résident musulman de Jérusalem-Est et concierge dans l’une des écoles de la ville.

Après l’incident, Chuna a déclaré : « Alors que je passais en ambulance près du village palestinien de Tuqu’, plusieurs adolescents ont commencé à jeter des pierres sur les voitures qui circulaient sur la route dans le but de blesser les conducteurs. L’ambulance a été touchée par plusieurs grosses pierres et j’ai été blessée au bras. J’ai appelé la centrale d’urgence et signalé l’incident, puis j’ai rapidement conduit jusqu’à la ville de Tekoa où j’ai reçu des soins médicaux de la part des premiers intervenants qui sont arrivés pour m’aider. »

Tarwah a ajouté : « J’étais à mon travail quand j’ai reçu l’alerte. Je me suis dépêché et je suis arrivé en premier sur les lieux. J’ai été surpris de voir une de nos ambulances endommagée par des pierres et la conductrice blessée. J’ai soigné Rachel et je suis resté avec elle jusqu’à ce qu’elle puisse se rendre dans un cabinet médical proche pour recevoir des soins supplémentaires. »