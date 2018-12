Un an après la reconnaissance de Jérusalem comme étant la capitale d’Israël par le président américain Donald Trump, Israël prévoit de construire un quartier qui abritera plusieurs ambassades et qui sera situé à Jérusalem-Est…….Détails……..

Un an après le discours historique du président Donald Trump reconnaissant officiellement Jérusalem comme étant la capitale d’Israël et orchestrant letransfert de l’ambassade des États-Unis de Tel Aviv à Jérusalem (photo ci-dessus), Israël va construire un quartier spécial qui abritera les ambassades étrangères dans la ville Sainte.

Mercredi, des responsables du ministère de la Construction et du Logement ont annoncé leur intention de construire un complexe dans la capitale pouvant accueillir neuf ambassades.

Emboitant le pas des États-Unis, le Guatemala a également déménagé son ambassade à Jérusalem. Plus tôt cette année, le Paraguay a déménagé son ambassade à Jérusalem, pour ensuite revenir en arrière et la relocaliser à Tel Aviv.

D’autres pays devraient ouvriront prochainement des ambassades à Jérusalem, notamment le Honduras et la République tchèque.

L’Australie, qui semble prête à reconnaître que Jérusalem est la capitale d’Israël, envisage également d’ouvrir un consulat dans la ville.

Les fonctionnaires du ministère de la Construction et du Logement étudient la possibilité de construire le nouveau quartier des ambassades à Jérusalem sur un terrain situé dans le quartier sud-est de Talpiot (quartier également connu sous le nom d’Armon HaNetziv).

Le nouveau quartier des ambassades devrait comprendre neuf sections distinctes.

La zone comprendra à la fois les installations de l’ambassade et les installations destinées à l’hébergement du personnel des ambassades.

Les responsables du ministère ont indiqué que le projet comprendra environ 60.000 mètres carrés d’espace de construction, avec la possibilité d’étendre la surface à 80.000 mètres carrés.

Talpiot Est, où se trouve le terrain, a été annexé par Israël en 1967, après la guerre des Six jours, et se situe juste à l’extérieur de la «Ligne verte» d’avant 1967.

Le terrain à l’étude est situé à environ 1,6 km à l’ouest de la barrière de sécurité située à l’est de la ville.

Les Nations Unies et la plupart des ministères des Affaires étrangères n’ont pas reconnu la souveraineté israélienne sur Jérusalem-Est.

Le ministre Galant a déclaré: “Je suis convaincu que de nombreux autres pays déménageront leurs ambassades à Jérusalem, c’est pourquoi j’ai demandé à des experts du ministère de la Construction et du Logement de proposer une solution appropriée pour accueillir les futures ambassades qui souaiteront s’installer dans notre capitale, Jérusalem.

J’exhorte la communauté internationale à transférer leurs ambassades à Jérusalem, notre capitale éternelle. C’est la bonne chose à faire. Faites vite, les meilleurs places seront rapidement occupées”.

Source Koide9enisrael