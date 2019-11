Le Waqf musulman, sous les auspices et la supervision de la Jordanie est en train d’effectuer des travaux de réfection d’une ancienne mosquée en plein quartier juif de la Vieille ville de Jérusalem. La mosquée ‘Sadna Omar’ avait été construite au 14e siècle à côté de la synagogue du Ramban (Na’hmanide) et se trouve à proximité de la synagogue de la ‘Hourva.

La mosquée est censée entrer en fonction d’ici deux semaines. Le Waqf a déjà nommé un imam, le sheikh Azzam Jodeh. L’incongru de cette affaire est que la Jordanie et le Waqf ont reçu le feu vert des autorités israéliennes, et notamment de la police et de l’Office national des antiquités. Le sheik Jodeh a indiqué que c’est la maison royale jordanienne qui a pris en charge les coûts des travaux de réfection et d’aménagement intérieur. A Jérusalem on explique que l’autorisation a été accordée à la Jordanie qui s’inquiète de la mainmise de plus en plus grande de la Turquie dans la Vieille ville de Jérusalem par l’achat de biens immobiliers, réfections de mosquées et soutien à des associations liées aux Frères Musulmans que le régime hachémite craint énormément.

Lors d’une réunion entre le Waqf et des responsables israéliens, les représentants musulmans ont averti que les activités turques à Jérusalem sont susceptibles d’aviver les tensions dans la ville. Parallèlement, les habitants juifs du quartier ont exprimé leur inquiétude que les prières musulmanes en plein quartier juif et les appels sonores du muezzin à proximité de la synagogue de la ‘Hourva ne provoquent une hausse des tensions interreligieuses.

Il y a aujourd’hui environ quatre-vingt mosquées dans la Vieille ville de Jérusalem. La Jordanie et le Waqf ont l’intention de restaurer d’autres mosquées, notamment avec l’aide dû Comité Al-Quds, organisation qui agit sous l’égide du roi Mohamed VI du Maroc.

Photo Yossi Zamir / Flash 90