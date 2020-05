Deux gardes-frontières ont abattu par erreur un habitant arabe du quartier de Wadi Joz à Jérusalem, Ayad al-Halak, croyant avoir affaire à un terroriste. Ayant aperçu un jeune homme au comportement suspect et croyant qu’il tenait une arme dans sa main, les deux gardes-frontières, dont un officier, lui ont intimé l’ordre d’arrêter. L’individu s’est alors mis à courir ce qui a renforcé le sentiment qu’il s’agissait d’un terroriste. Les deux gardes-frontières se sont mis à sa poursuite et l’un des deux l’a abattu. Ils se sont hélas aperçu ensuite qu’il s’agissait d’une personne souffrant de problèmes mentaux. Une enquête est en cours à la police des polices pour déterminer exactement le déroulement des faits.

Samedi soir, le ministre de la Sécurité intérieure Amir Ohana a déploré cette tragique erreur et a adressé ses regrets et condoléances à la famille du jeune homme. Il assuré que toutes les leçons seront tirées de cet incident afin qu’une telle tragédie ne se reproduise plus. Le ministre a toutefois appelé à ne pas porter de jugement prématuré et sévère sur les deux policiers: « N’oublions pas que les policiers sont parfois obligés de prendre des décisions déterminantes en quelques dizièmes de secondes, dans un secteur où le danger d’attentats existe et où ils risquent leur vie ».

N’ayant pas peur de l’outrance, le député Ahmad Tibi a appelé à une enquête internationale sur cette affaire!

Photo Yonatan Sindel / Flash 90