C’est lors d’une cérémonie solennelle qu’a été signé lundi un accord-cadre pour la construction de plusieurs dizaines de milliers de logements à Jérusalem. Cet accord, en négociations depuis 2017 a été signé entre la municipalité de Jérusalem, le ministère des Finances et l’Office foncier israélien. Aux côtés du maire Moshé Leon y assistaient notamment le Premier ministre Binyamin Netanyahou, le ministre des Finances Moshé Cahlon et la ministre temporaire de la Construction et du Logement Yifat Shasha-Bitton (Koulanou).

Le Premier ministre a déclaré: “Les Juifs construisaient à Jérusalem il y a plus de trois-mille ans et ils y construisent à nouveau aujourd’hui. Jérusalem n’est pas une ‘colonie’. C’est notre capitale éternelle. Trois-mille ans constituent une partie de l’éternité. Nous sommes engagés envers Jérusalem, pour la gloire de Jérusalem!”

Le plan-cadre qui s’étalera de 2020 à 2025 prévoit la construction de 23.000 unités de logement dans une douzaine de quartiers de la capitale ainsi que l’octroi de 3 millions de m2 (3.000 hectares) pour des bureaux, des hôtels et des commerces.

Photo Hadas Parush / Flash 90