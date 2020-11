Une rencontre tripartite s’est déroulée mercredi après à Jérusalem entre le Premier ministre Binyamin Netanyahou, le secrétaire d’Etat américain Mike Pompeo et le ministre des Affaires étrangères du royaume de Bahreïn Khalid ben Ahmed al-Khalifah. Avant de s’entretenir en tête à tête, les trois dirigeants ont chacun pris la parole devant les journalistes.

Après avoir salué ses invités, le Premier ministre israélien a évoqué les trois accords historiques signés en à peine six semaines entre Israël et trois pays arabes et a adressé des remerciement appuyés au président Donald Trump, à Mike Pompeo et à Jared Kushner pour leur rôle prépondérant dans ce tournant historique. Il a ensuite remercié le ministre des Affaires étrangères du royaume de Bahreïn, premier officiel de ce royaume à venir en visite en Israël et a souligné l’ampleur de la coopération que cet accord de normalisation annonce ainsi que la vitesse à laquelle cette normalisation avance. « Nous bâtissons ensemble une puissance économique pour le bien de nos peuples et de la région », a dit Binyamin Netanyahou.

A souligner dans l’intervention de Mike Pompeo, la première phrase lors de laquelle, devant le ministre des Affaires étrangères du Bahreïn, il a dit sa joie d’être une nouvelle fois à Jérusalem, « capitale du peuple juif ».

Le ministre bahreïni a remercié les autorités israéliennes pour l’accueil très chaleureux qui lui a été réservé. Il a souligné qu’il s’agit d’une « paix chaleureuse » et a énuméré toute une série d’initiatives et de domaines de coopération entre Israël et le Bahreïn. Il a également appelé Israël et l’Autorité Palestinienne à revenir à la table des négociations pour tenter d’arriver à une solution « à deux Etats ».

Vidéo :

Photo capture écran