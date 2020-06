Un rassemblement a lieu dimanche devant la résidence du Premier ministre au moment de la tenue du conseil des ministres. Il est organisé par le conseil des localités juives de Judée-Samarie. Les responsables locaux et régionaux appellent le Premier ministre à appliquer la plan de souveraineté dans la vallée du Jourdain et d’extension de la loi israélienne aux localités juives de Judée-Samarie.

Prenant la parole, le président du conseil, David Elahyani a dit : « Nous nous trouvons dans l’une des semaines les plus critiques pour le repeuplement juif, car c’est sans doute cette semaine que sera prise la décision. Nous disons au Premier ministre : ‘Ne cédez pas devant Ayman Oudeh! Ne cédez pas devant Benny Gantz et Gaby Ashkenazy! Honorez votre promesse d’appliquer la loi de souveraineté! »

En même temps, David Elahyani rajoutait : « Mais nous disons également non au gel des constructions et non à un Etat palestinien! Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour qu’une telle chose ne se produise pas! Monsieur le Premier ministre, prenez le leadership et faites preuve de courage face à tous ceux qui s’opposent, contre ceux qui disent que cela provoquera des problèmes avec la Jordanie, dans la sécurité ou avec la communauté internationale. C’est dans ces périodes qu’un vrai leader se juge. Ne cédez pas! Vous avez une majorité dans la population et à la Knesset. Il est temps de passer aux actes! »

Le président du conseil régional du sud du mont Hevron, Yohaï Dimri a déclaré : « Il y a là une immense opportunité mais aussi de graves danger potentiels. Il faut saisir l’occasion, l’appliquer à fond, et en même temps, combattre contre les dangers qu’elle contient ».

Oded Revivi, maire d’Efrat et fervent partisan de l’application du Plan Trump a pris également la parole : « En tant que représentants de la majorité des habitants de ces régions mais aussi de ceux qui pensent différemment, nous avons pensé qu’il était important de venir demander de mettre en oeuvre le ‘plan du siècle’ et ne pas rater une occasion historique d’étendre la la loi israélienne à toute la population juive de Judée-Samarie ».

Vidéo :(site kipa.co.il)

Photo Hadas Parush / Flash 90