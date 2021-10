Quelques dizaines de personnes se sont rassemblées mercredi en fin d’après-midi rue Agron à Jérusalem, devant le consulat général des Etats-Unis. Ils entendaient protester contre le projet de réouverture de cette instance qui devrait servir de représentation diplomatique américaine face à l’Autorité Palestinienne.

L’avocat Marl Zell, président du Parti républicain américain en Israël a exprimé son sentiment : « Je suis très inquiet du fait que l’Administration américaine veuille faire revenir la roue en arrière. J’espère que le message passera que le peuple est uni contre cette initiative ». Haïm Silberman, président de l’organisation « Im Eshkakhekh » a déclaré : « Ouvrir un consulat supplémentaire à Jérusalem n’apportera rien d’autre que porter atteinte à la souveraineté d’Israël, éloigner la paix et encourager les Arabes à refuser toute concession car ils voient que les Etats-Unis sont de leur côté ».

Yehoudit Katzover, co-présidente du Mouvement pour la Souveraineté : « …Nous sommes un Etat souverain et attendons du Premier ministre qu’il dise clairement aux Américains : ‘Jérusalem est la capitale d’Israël exclusivement’. Il ne doit en aucun cas permettre la réouverture de ce consulat. Tout cela sent comme un début de division de la ville et de la création d’un Etat palestinien. Nous avons un message à l’intention de Joe Biden : ‘Ne touchez pas à Jérusalem, nous ne sommes pas l’Afghanistan. Il s’agit de la capitale d’Israël depuis 3000 ans. Jérusalem est l’Eternité du peuple juif et l’âme de tout Juif ».

Meïr Deutsch, directeur-général de « Regavim » a dit : « Cela fait déjà une décennie que nous avertissons du fait que les Palestiniens édifient un Etat de facto au nez et à la barbe d’Israël. Là où ils installeront leur ambassade, là sera leur capitale. Il vaudrait mieux que l’Etat d’Israël se réveille et stoppe tout cela ».

Photo Yonatan Sindel / Flash 90