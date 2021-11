Une événement unique dans l’histoire de l’Etat d’Israël : l’homme d’affaires franco-israélien Laurent Lévy, créateur et Pdg de la chaîne Optical Center a réussi le tour de force de faire venir en Israël deux mille six-cent de ses employés et fournisseurs de l’étranger (plus cent employés locaux) pour un séjour touristique intensif de quatre jours. Cette entreprise sans précédent a nécessité une gigantesque logistique avec notamment la mobilisation de mille trois-cent chambres dans onze hôtels et de cinquante-quatre autobus !!! Une aubaine pour la branche touristique israélienne et hiérosolymite qui a tant souffert durant la période du Corona.

L’homme d’affaires, qui est également un sioniste dans l’âme et un amoureux éperdu de Jérusalem, a concocté un parcours didactique complet afin que ces touristes repartent avec une image d’Israël aux antipodes de celle qui est martelée dans les médias français et internationaux. A ce propos, Laurent Lévy a déclaré : « Au-delà de mon désir de me réjouir avec les milliers d’employés du succès de l’entreprise, il est important de contribuer autant que possible à l’amélioration de l’image de l’Etat d’Israël, surtout en Europe et pour montrer comment dans la ville de Jérusalem, la ville où le judaïsme, le christianisme et l’islam s’intègrent, les habitants savent vivre côte à côte et se respecter. »

Pas moins de soixante-dix guides francophones ont été recrutés pour accompagner cette marée humaine dans des hauts-lieux de l’histoire juive et d’Erets Israël : la Ville de David, le Kotel et les Tunnels du Kotel, le Mont du Temple, Yad Vashem, Massada, la Judée-Samarie etc. Le groupe aura également l’occasion de se rendre à la mer Morte mais aussi de visiter des initiatives inédites de Laurent Lévy : la Fondation d’Optical Center qui offre des lunettes et des appareils auditifs aux personnes défavorisées ainsi que le fameux quartier entièrement rénové de Kikar HaMusika au centre de la capitale.

Une initiative gigantesque de cet entrepreneur volontariste, visionnaire et idéaliste, qui a mobilisé beaucoup de monde et nécessité des efforts considérables, et qu’il convient de saluer.

Photo Illustration