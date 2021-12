Le journal « Al-Quds » a annoncé mercredi soir que l’Administration américaine avait pris la décision de reporter la réouverture du Consulat général des Etats-Unis à Jérusalem. Le journal attribue cette décision « aux pressions israéliennes, du lobby juif aux Etats-Unis et de membres républicains au Congrès ». Une source américaine confirme la nouvelle et explique que l’Administration Biden ne veut pas actuellement ouvrir un nouveau « front » avec Israël au moment où se déroulent les pourparlers avec l’Iran à Vienne avec un profond désir américain d’arriver à un accord avec Téhéran.

Le State Department a réitiré son engagement à rouvrir le Consulat général mais sans préciser de date. Cette institution sert de relais diplomatique américain pour les Arabes de Jérusalem et l’Autorité palestinienne.

Le député Nir Barkat (Likoud), est particulièrement actif pour tenter de convaincre les Américains de renoncer définitivement à ce projet qui met en péril l’unité de Jérusalem et permet à l’AP de mettre un pied dans la capitale israélienne. L’ancien maire de la capitale a déjà effectué trois séjours aux Etats-Unis en quelques mois, pour rencontrer des membres du Congrès et leur demander d’intervenir auprès des preneurs de décisions. Il a réagi à la nouvelle du report de cette réouverture : « Il y a quelques mois, j’ai pris sur moi la mission d’empêcher l’ouverture d’un consulat palestinien à Jérusalem. Avec des associés en Israël et aux Etats-Unis nous avons mis en route une démarche, je me suis rendu à trois reprises à Washington pour des entretiens afin d’informer et de convaincre de nombreux sénateurs et représentants au Congrès qui ont entrepris une initiative législative au Congrès, similaire à celle que j’ai initiée à la Knesset dans le but de mettre fin à cette dangereuse démarche américaine. Mais nous ne reposons pas sur nos lauriers et poursuivons notre combat pour préserver l’unité de notre capitale éternelle Jérusalem. Merci à tous ceux qui ont pris part à cela ».

