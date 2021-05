Des centaines d’Arabes ont provoqué des émeutes près de l’Université hébraïque de Jérusalem au mont Scopus. Les émeutiers sauvages ont lancé des pierres et divers objets en direction des policiers dont plusieurs ont été blessés. La police a procédé à plusieurs arrestations et a utilisé des moyens de dispersion de manifestants.

Les Juifs « sanctionnés » pour Yom Yeroushalaïm !

Selon un scénario absurde et récurrent, ce sont les Juifs qui seront peut-être sanctionnés et limités à Yom Yeroushalaïm à cause des menaces et des provocations arabes. Le commandant de la police Yaakov Shabbtaï a annoncé que l’itinéraire du traditionnel « défilé des drapeaux » sera définitivement décidé lundi matin, et probablement modifié. Dans un Etat de droit qui se respecte ce sont les fauteurs de troubles qui doivent être combattus et sanctionnés et non pas les gens normatifs.

Photo Flash 90