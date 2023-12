Jérusalem innove : deux nouveaux tunnels au niveau du carrefour de la Guiva Hatsarfatit (French Hill), ont été ouverts à la circulation jeudi dernier. Ils devraient réduire sérieusement les embouteillages dans les quartiers nord-est en passant sous l’une des intersections les plus fréquentées de la capitale.

Il s’agit d’un projet conjoint du ministère des Transports, de la Sécurité routière et de la municipalité de Jérusalem. Il comprend quatre tunnels d’une longueur totale de 4,4 kilomètres et d’une profondeur maximale d’environ 40 mètres. Deux tunnels sont orientés vers Pisgat Ze’ev et les deux autres vers Ma’ale Adoumim.