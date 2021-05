Les passagers d’un véhicule ont bien cru que leur dernière heure était arrivée. Alors qu’ils se rendaient en Vieille ville de Jérusalem, leur voiture a été visée près de la Porte des Lions par une pluie de pierres et des blocs de pierres. Le conducteur a tenté de s’éloigner mais a perdu le contrôle du véhicule qui s’est immobilisé sur le trottoir au milieu de la foule de sauvages. L’automobiliste est alors sorti de son véhicule pour tenter de fuir mais les émeutiers arabes sont sont approchés de le voiture sans cacher quelles étaient leurs intentions. Ils ont commencé à frapper les passagers et tenté de les extraire. Par chance, un policier qui était à proxomité a alors tenté de le protéger ainsi que les passagers en tirant en l’air et tenant les sauvages à distance. Il a cependant fallu l’arrivée des forces de sécurité qui ont probablement sauvé l’automobiliste et les passsagers d’une mort certaine. Le conducteur et les passagers ont cependant été légèrement blessés.

Vidéo :

Photo Capture écran