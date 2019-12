L’Office national des antiquités et le Fonds pour le patrimoine du Kotel ont annoncé une découverte hautement symbolique faite durant la semaine de Hanoucca. Il s’agit d’un tunnel datant de l’époque des Hasmonéens, situé près de la « Chambre des Hasmonéens ». Ce tunnel sera aménagé et permettra dans le futur de relier les découvertes de l’époque hasmonéenne aux Tunnels du Kotel qui se trouvent à proximité et dans lesquels des travaux de recherches s’effectuent de manière permanente.

Outre ce tunnel, les archéologues ont découvert des inscriptions luxueuses de l’époque du 2e Temple ainsi qu’un canal d’égout démontrant de la beauté et de la haute finition des constructions de l’époque du Temple.

Le Fonds pour le patrimoine du Kotel a publié le communiqué suivant: « Il est sans conteste extrêmement émouvant de mettre au jour des vestiges de l’époque des Hasmonéens précisément pendant durant la fête de Hanoucca. Nous remercions pour ces ‘miracles et prodiges’! »

Photo Fonds pour le patrimoine du Kotel