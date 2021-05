L’attitude du parti islamique Ra’am face aux événements qui se déroulent à Jérusalem rend encore plus révoltante l’idée que ce parti puisse constituer la pièce maîtresse d’un prochain gouvernement et qu’il puisse être agréé par ceux qui ont toujours juré de ne jamais collaborer avec ces ennemis jurés d’Israël.

Face aux émeutes sauvages, le parti islamique de Mansou Abbas a publié le communiqué suivant, un message aussi pour tous ceux qui estiment que ce parti « a changé » et pourrait constituer un « partenaire » : Nous dénonçons les attaques de la police contre les manifestations calmes (sic) organisées par notre peuple à Haïfa et Nazareth pour exprimer leur refus des normes imposées par l’occupant à la mosquée Al-Aqsa et Sheikh Jarrah. Nous appelons notre peuple à poursuivre les manifestations dans les différentes villes arabes car elle expriment notre appartenance et notre refus de compromis, et au-dessus de tout, sur la mosquée Al-Aqsa bénie ».

De son côté, le député Saïd Al-Kharumi de Ra’am a qualifié ce qui se passe à Jérusalem de « d’attaque barbare et de crime horrible de l’occupant ».

A qui voudra bien lire et entendre ces messages de paix et de bonne volonté parmi ceux qui tentent actuellement de former un gouvernement avec ce parti.

Photo Noam Revkin Fenton / Flash 90