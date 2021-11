Des rues du quartier de Shouafat à Jérusalem se sont emplies de joie et d’allégresse après l’attentat commis par l’un des « éducateurs » du quartier, Fadhi Abou Skhkedem, qui a coûté la vie à Eliyahou-David Kay hy »d. Musique, drapeaux verts et distribution de bonbons aux passants étaient de mise pour célébrer la mort d’un juif et la « montée au Paradis » du martyr. La police n’est pas intervenue.

Mardi, à Jérusalem…

Vidéo

לא עזה- ירושלים, בירת ישראל. ערבים בשכונת שועאפט היום עם דגלי חמאס וחלוקת ממתקים לזכר המחבל הרוצח שיצא מקרבם.

אל תחפשו את השוטרים ששלח בר לב לטפל בזה, כי זה לא מעניין אותו. זה לא חרדים או נוער גבעות.

היום צומחים שם המחבלים הבאים, מתחת לאף. pic.twitter.com/hWl7NSnQoW — תורת לחימה (@Torat_IDF) November 23, 2021

Photo Moshé Shaï / Flash 90