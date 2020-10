Interviewé par le journal « Filsitin » lié au Hamas, l’archevêque Sebastia Theodosios alias Atallah Hanna a accusé Israël d’affaiblir volontairement la présence chrétienne à « Al-Quds occupée » selon ses propres termes et de pousser ses habitants chrétiens à quitter la ville. Le prélat a attribué à Israël la responsabilité exclusive de la baisse du nombre de chrétiens à Jérusalem, qui étaient 35.000 en 1948 et plus que 8.000 aujourd’hui.

Atallah Hannah a également dénoncé les « agressions » israéliennes contre la mosquée Al-Aqsa « qui sont des agressions contre les chrétiens tout comme les agressions contre les lieux saint chrétiens sont des attaques contre les musulmans ». Il a appelé chrétiens et musulmans à rester unis « car la Palestine a toujours été et restera un exemple de coexistence entre chrétiens et musulmans » (sic)

Enfin, il a accusé Israël de « profiter de la crise du Corona pour appliquer son programme criminel à Jérusalem-Est occupée ». Il a appelé les chrétiens du monde entier à « défendre la Palestine, Jérusalem et la mosquée Al-Aqsa ».

Hormis la teneur antisémite de ces propos, il est prouvé que le nombre de chrétiens en Israël baisse régulièrement à cause de la pression de milieux islamiques et non pas du fait d’une supposée politique israélienne. C’est le cas à Bethlehem, à Nazareth et à Jérusalem.

Atallah Hanna est le seul « dignitaire » grec-orthodoxe en Israël à être d’origine arabe « palestinienne ». Tous les autres sont grecs.

Photo Wikipedia