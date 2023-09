L’UNESCO va déclarer le site antique de Jéricho comme patrimoine historique mondial en ”Palestine”, niant le lien entre ce lieu et le peuple juif.

D’après la Bible, Jéricho occupe une importance centrale dans la conquête d’Israël par le peuple juif et des vestiges de sa présence s’y trouvent.

La déclaration de l’UNESCO doit être présentée dans deux semaines, au moment de Rosh Hashana, lors d’un congrès en Arabie Saoudite. La majorité contre Israël étant automatiquement acquise, il ne fait aucun doute qu’elle sera adoptée.

Ce n’est pas la première fois que l’UNESCO nie l’héritage historique du peuple juif sur la terre d’Israël. On se souvient de la décision choquante de l’institution en 2017 lorsqu’elle avait déclaré que le Caveau des Patriarches à Hévron appartenait au patrimoine historique palestinien.

Cette décision venait s’ajouter à celle prise un an auparavant qui faisait de Jérusalem une ville sainte pour les trois religions monothéistes et décrétait que le Mont du Temple était un site saint exclusivement musulman.

Ce faisant, l’UNESCO coopère totalement avec les Palestiniens qui tentent progressivement de s’approprier l’histoire juive et israélienne.

Le député Dan Illouz (Likoud) a écrit à la secrétaire générale de l’UNESCO, Audrey Azoulay, pour protester contre la future décision concernant Jéricho: ”Jéricho est avant tout une ville qui possède une signification biblique. La demande de l’Autorité palestinienne certes rappelle cette signification historique mais la remet en cause en prétendant qu’elle est fausse sur le plan archéologique. Il s’agit d’un affront envers les Juifs mais aussi envers les Chrétiens du monde entier qui admirent ce site pour son histoire biblique”.

Il poursuit: ”L’UNESCO doit reconnaitre l’histoire antique d’Eretz Israël et préserver l’histoire qui s’y trouve en empêchant ses déformations à des fins politiques. Ce genre d’actions nuisent davantage à la crédibilité de l’institution et à sa mission qu’elles ne nuisent à l’Etat d’Israël. L’Autorité palestinienne oeuvre méthodiquement pour effacer les liens du peuple juif avec la terre d’Israël. C’est un fait connu sur le Mont du Temple où des preuves archéologiques de grande valeur ont été détruites, ainsi qu’en Judée-Samarie où des actes de vandalisme et de destructions volontaires des traces bibliques sont perpétrés régulièrement. Notre devoir est de mettre un terme à cela et de ne rien céder sur notre droit sur notre terre face aux ennemis à l’intérieur et à l’extérieur”.

Les Palestiniens ont demandé de déclarer 14 sites comme appartenant à leur patrimoine historique dont certains n’ont absolument aucun lien historique avec les Arabes comme Har Grizim, Sebastia ou Kumran. Pour l’heure, seul le site antique de Jéricho sera déclaré patrimoine mondial en ”Palestine” par l’UNESCO, certainement aussi dans le cadre des efforts faits par l’Arabie Saoudite pour montrer patte blanche à l’Autorité palestinienne en vue de l’accord de normalisation avec Israël.