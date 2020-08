Au nom de la France, le ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian a réagi à l’annonce de la signature de l’accord de normalisation entre Israël et les Emirats arabes unis, en tenant à montrer ce qui était le plus important pour la France dans le cadre de sa politique pro-palestinienne : « La décision, prise dans ce cadre, par les autorités israéliennes, de suspendre l’annexion de territoires palestiniens est une étape positive, qui doit devenir une mesure définitive »!

Jean-Yves Le Drian ferait mieux de s’abstenir de donner des directives au gouvernement souverain d’Israël et montrer ses muscles face au Hezbollah que la France ménage honteusement. Par ailleurs, cet accord signé entre Israël et les Emirats est une gifle cinglante et bien méritée pour la position diplomatique française qui a toujours affirmé que la normalisation entre Israël et les pays arabes dépendait de la solution du conflit israélo-palestinien, avec les concessions israéliennes intolérables exigées par le Quai d’Orsay.

Photo Yonatan Sindel / Flash 90