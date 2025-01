Aujourd’hui, Marine Le Pen tente de distancer le Rassemblement National de cet héritage en présentant son parti comme rénové, loin de son Dibouk de père. Une belle stratégie cosmétique. Si Jean-Marie incarnait une haine ouverte, le RN semble être un écho adouci mais tout aussi pernicieux, enraciné dans un nationalisme identitaire. Les ambiguïtés et références ambivalentes du parti rappellent que les vieux démons sont toujours présents.

L’échéance présidentielle de 2027 cristallise déjà ces tensions. Pour les Juifs de France, cette élection s’annonce difficile. Les alternatives politiques se réduisent à une extrême droite marquée par son passif, une extrême gauche représentée par des figures comme Jean-Luc Mélenchon, sans ambiguïtés concernant Israël et l’antisémitisme et une version édulcorée de l’arc républicain façon macroniste, qui peine à convaincre. Aucun camp ne semble véritablement marqué par une rupture claire et sans équivoque en faveur d’Israël ou des juifs.

La mort de Le Pen suscite aussi un débat sur la manière de réagir face à la disparition de figures détestées. Les moqueries et sarcasmes qui ont fleuri sur les réseaux sociaux ou lors d’apéros géants sont également détestables.

Le judaïsme, fondement spirituel et éthique pour des millions de personnes, rappelle avec force que chaque être humain, même le pire d’entre eux, est créé à l’image de D-ieu (“Tselem Elohim”). En Genèse 1:27, il est écrit que toute vie humaine porte une étincelle divine. Se moquer d’un mort, quel qu’il soit, revient à bafouer cette étincelle et à mépriser l’œuvre du Créateur.

Le concept de “Chesed shel Emet” (“la bonté véritable”), essentiel dans le judaïsme, illustre cette vision. Cette bonté, exprimée dans les rites funéraires, est qualifiée de “véritable” car elle n’attend rien en retour du défunt. Le respect des morts est une affirmation de notre humanité et un rappel que la dignité ne dépend pas du mérite.

Le Talmud (Sanhedrin 46b) va plus loin en affirmant que manquer de respect à un corps humain est une atteinte à l’humanité tout entière. Même un ennemi, par sa simple humanité, a droit à la dignité. L’histoire biblique offre des modèles éthiques clairs : lorsque les Égyptiens, oppresseurs furent engloutis par la mer Rouge, les anges voulurent chanter. Mais Dieu les arrêta : « Mes créatures se noient dans la mer, et vous voulez chanter ? ». Des collectifs et Partis antisémites comme le NPA ont célébré la mort de Jean-Marie Le Pen. Certes Poutou n’a rien d’un ange mais ceux qui ont suivi ses initiatives le 7 janvier n’ont pas eu plus de sagesse.

Le parcours de Jean Marie Lepen est ce qu’il est. Une anecdote poignante de Simone Veil, survivante de la Shoah, illustre ce point avec force. En 1979,face à une attaque de Jean-Marie Le Pen, elle lui avait répondu : « Vous ne me faites pas peur. J’ai survécu à pire que vous. Vous n’êtes que des SS aux petits pieds. » Cette phrase résume l’abîme moral qui séparait Simone Veil de l’homme qu’était Le Pen. Une rectitude morale absolue, une survivante des camps face à un homme dont les propos et actions ne méritent que les poubelles de l’Histoire.

Le récit de Saül, premier roi d’Israël, tué par les Philistins, est également instructif. Malgré les conflits, des hommes courageux ont récupéré son corps pour lui offrir une sépulture digne. Ce geste symbolise que le respect des morts transcende les différends, même dans les moments les plus tendus.