Depuis 2019, Delphine Benyahya dirige l’oulpan Zahav. Un oulpan nouvelle génération, créé sur la base d’un constat : les méthodes d’apprentissage de l’hébreu, telles qu’elles sont proposées aux olim en Israël, ne sont pas toujours adaptées aux besoins réels.

Delphine Benyahya a fait son Alyah en juillet 2017. Professeure à Yavné (Paris), elle a décidé de sauter le pas pour

les mêmes raisons que de nombreux autres : « J’avais construit ma vie en France mais Israël avait toujours été dans ma tête. Et puis les enfants ont grandi… Nous avons eu besoin de vivre notre judaïsme pleinement, sans limites ». La famille s’installe à Jérusalem et Delphine se met à enseigner le français dans des établissements israéliens, tout en suivant les oulpanim proposés aux nouveaux immigrants : « Comme j’ai toujours enseigné, j’observais les méthodes utilisées et j’écrivais mes idées sur des cahiers, réfléchissant à une manière d’enseigner

différemment ».

Forte de son expérience de professeure redevenue élève, elle réfléchit : « Je voyais des classes avec des niveaux totalement hétérogènes, des élèves pas forcément disponibles aux jours et heures exigés, des listes de mots à intégrer et, finalement, des résultats pas toujours à la hauteur des attentes ». Durant deux ans, elle s’interroge, analyse la diversité des offres proposées, puis se laisse convaincre d’enseigner l’hébreu à des retraités. Elle crée des cours à partir de zéro, avec sa méthodologie qui prend de plus en plus forme.

En 2019, forte de son petit succès, elle lance l’oulpan Zahav, destiné aux nouveaux immigrants : « Ma valeur ajoutée était bien la méthode que j’avais créée mais pas mon niveau d’hébreu. J’ai donc recruté des professeurs israéliens que j’ai formés… Je suis la première élève de mon oulpan, mais pas la meilleure élève de mon oulpan, s’amuse-t-elle. Pour autant, ma position m’offre une place en or pour analyser ce dont les élèves ont besoin ».

De petits effectifs, du contenu lié à la vie quotidienne, des sessions de dix cours par niveau bien étudiés, une

fois par semaine, avec des thèmes précis et différents. « Je m’adresse à la fois à ceux qui préparent leur Alyah et à ceux qui sont déjà là, aux actifs et aux étudiants, et je m’adapte à chacun. Parce que la maîtrise de la langue est la clé d’une intégration réussie ».

Cours en présentiel à Jérusalem, et en zoom

Coordonnées WhatsApp (00972) 058-526-0309 ou par mail : bendelphi@yahoo.fr

Eve Boccara

Article paru dans Actualité Juive numéro 1641

