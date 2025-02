Doron Steinbrecher, ex-otage du Hamas libérée le 19 janvier, a délivré son premier message depuis son retour de captivité. Celui-ci a été diffusé samedi soir sur la place des otages à Tel Aviv, où des manifestants et d’anciens captifs s’étaient rassemblés pour appeler au retour de toutes les personnes enlevées.

Dans cette vidéo filmée depuis son domicile, la jeune femme de 31 ans assure qu’elle va bien. « Je me sens bien, même si mon rétablissement complet ne se fera pas en une semaine ou deux, cela prendra du temps », dit-elle. Elle souligne la difficulté qu’elle éprouve à se retrouver face caméra, une situation qui lui rappelle son message filmé par le Hamas alors qu’elle était en captivité.

« Avoir une caméra braquée sur moi me met mal à l’aise, mais je tenais absolument à envoyer ce message. La dernière fois que le monde m’a vue devant une caméra j’avais les cheveux blonds et je portais un survêtement rose », a-t-elle poursuivi, notant qu’elle n’était « plus blonde aujourd’hui ».

« Je voulais remercier tout le peuple d’Israël, et tous ceux qui ont soutenu ma famille ainsi que les soldats de Tsahal. Je veux également dire aux familles d’otages encore en captivité qu’elles ne sont pas seules. Dès que je m’en sentirai la force, j’irai moi aussi manifester pour leur retour », a promis la jeune femme.