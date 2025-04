Me Gilles-William Goldnadel, avocat et chroniqueur réagit à la condamnation de Marine Le Pen: “J’écrirais peut-être comment j’ai vu la Justice française mourir devant moi. Il y a 30 ans lorsqu’un client entrait dans mon bureau je pouvais determiner son avenir en fonction de ses actes. Aujourd’hui j’ai plus peur que lui! »