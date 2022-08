En ce début de semaine, l’un des sujets d’actualité les plus brûlants est le nombre de morts sur les routes du pays. En moins d’une semaine, 18 personnes ont perdu la vie dans des accidents de la circulation.

La coupe est pleine et l’on se demande comment faire pour arrêter ce fléau. Le facteur humain et la discipline au volant sont bien entendu un élément central de la problématique. Mais il y a aussi l’état des infrastructures routières dans certains endroits du pays.

Le journaliste de gauche, Ron Kaufman, s’exprimait aujourd’hui sur la radio 103 FM sur ce sujet. Il a dénoncé le manque de travail de la part du ministère des Transports et l’absence de véritable politique pour lutter contre la délinquance routière.

»Nous sommes les derniers d’Europe en matière de sécurité routière. Le facteur humain est critique dans les accidents, le téléphone portable, mais nous avons ici des infrastructures dignes des pays sous-développés en Afrique. Je n’aurais jamais pensé dire ça mais je regrette le précédent ministre des Transports (Betsalel Smotrich (Hatsionout Hadatit), ndlr). Je suis allergique à cet homme mais au moins lui, il travaillait.

Ce qui est le plus énervant, c’est qu’il n’y a pas de fatalité. Regardez nos voisins, ils ont réussi à réduire significativement les accidents.

Le ministère des Transports se trouve toutes sortes de prétextes. La ministre passe son temps sur Tik Tok, elle ne travaille pas », a ainsi piqué au vif le journaliste.

Notons que le budget du ministère des Transports en 2022 s’élève à 36 milliards de shekels mais que seuls 2 milliards de shekels sont consacrés à la sécurité routière.

Depuis le début de l’année 70 piétons ont été tués contre 57 l’année dernière, soit une augmentation de 22%. La moitié des victimes des accidents de la route depuis janvier 2022 sont des piétons. Le nombre de personnes tuées sur les routes israéliennes âgées de 56 ans et plus est 2.2 fois supérieur à la moyenne de l’OCDE, chez les enfants il est 7.2 fois plus important.

La semaine qui vient de s’écouler a été la plus meurtrière sur les routes depuis de nombreuses années: piétons, conducteurs, les drames n’ont épargné personne.