Depuis ce matin je sors avec mon masque. Pour promener mon chien, je sors avec mon masque. Pour aller jeter la poubelle, je sors avec mon masque. À ceux qui pensent que j’ai peur de tomber malade je réponds : « C’est vrai mais c’est loin d’être la seule raison ».

Alors pourquoi je sors avec mon masque ?

Premièrement, et avant tout, je sors avec mon masque parce que le Chef de l’État m’a demandé de le faire. Je ne sais pas si c’est un ordre, une consigne ou un conseil. Mais peu m’importe ; chaque ordre, chaque consigne, chaque conseil de Benyamin Netanyahou, je les suis à la lettre, avec un zèle jaloux et une confiance absolue. Et ainsi j’affirme, aux yeux de tous, ma confiance absolue envers Benyamin Netanyahou, le Chef historique de l’État d’Israël.

Deuxièmement, je sors avec mon masque pour me rappeler que je ne suis pas en « vacances » et que malgré les apparences, la mort qui rôde, invisible et tenace, impose une prise de conscience de chaque instant et une concentration permanente.

Troisièmement, je sors avec mon masque pour que ceux qui me croisent se posent la question : « Est-ce si grave ? Suis-je bien conscient de ce qui se passe ? Faut-il réellement prendre tant de précautions ?

Quatrièmement, je sors avec mon masque pour éviter de transmettre le virus à ceux que je croise dehors, sachant que je suis peut-être porteur du virus et que si je le transmets à quelqu’un, un passant, un ami, un proche, je démultiplie la pandémie meurtrière qui menace mon peuple.

Cinquièmement, et dernière raison, je sors avec mon masque parce que je ne veux pas être malade et, oui c’est vrai, j’ai peur de la mort.