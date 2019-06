Antoine Mercier est journaliste, il vient de terminer une carrière de 40 ans au sein de France Culture, station dans laquelle il présentait le journal de la mi-journée ainsi qu’une émission culturelle. Ces derniers mois, il a réalisé un documentaire, qui doit sortir après les fêtes de Tichri, sur l’identité juive en Israël. Il s’intéresse depuis longtemps à la Torah et au peuple d’Israël et pourtant, il n’est pas juif.

LPH a pu l’interroger afin de comprendre ce qui suscite son intérêt pour notre peuple, notre pays et notre culture.

Le P’tit Hebdo: Pourquoi vous êtes-vous intéressé au judaïsme?

Antoine Mercier: Je trouve que le judaïsme apporte un bon équilibre entre nécessité matérielle et exigences spirituelles. Il permet de résoudre la difficulté de maintenir ses idéaux tout en menant une existence simple. Le judaïsme prouve que la spiritualité peut être incarnée dans le concret et qu’elle innerve le réel. C’est aussi ce que l’on retrouve dans le mode de vie israélien: l’idéal y est connecté à la réalité.

Je me suis donc intéressé à tout cela, j’avais dans mon entourage des Juifs qui faisaient techouva. J’ai aimé le fait que, dans le judaïsme, l’étude mène à l’action.

Aujourd’hui, je me sens chez moi en Israël.

Lph: Quels aspects de l’identité juive avez-vous fait ressortir dans votre documentaire?

A.M.: Je suis parti de l’enseignement de Manitou et je me suis penché sur la question de la mutation que provoquerait l’alya, qui transformerait le Juif en Hébreu.

J’ai constitué un panel varié d’olim: anciens et nouveaux, religieux et laïcs, ashkénazes et séfarades. J’ai préféré m’adresser à des individus de la société civile plutôt qu’à des spécialistes, parce que je voulais un ressenti et non des théories.

Lph: Quelles sont les conclusions que vous avez tirées?

A.M.: Les interviews que j’ai menées m’ont conforté dans l’idée que l’alya avait un impact sur l’identité juive. Par ce biais, les Juifs se réinstallent dans une dynamique nationale et collective. L’alya permet une mise en adéquation du sens collectif et individuel.

La définition de l’être hébreu peut être déclinée de différentes façons, mais, finalement, les enfants des olim se retrouvent totalement intégrés dans l’hébraïté.

Lph: Cette hébraïté est-elle liée à un degré de pratique religieuse?

A.M.: Le Rav Kook disait que la pratique religieuse en exil était une dégradation. En exil, les Juifs ont adapté leur religion au statut d’exil. En Israël, le judaïsme reprend sa place naturelle. Ainsi, des gens qui se définissent comme laïcs, pratiquent des mitsvot sans s’en rendre compte. J’ai pu en interroger qui se disaient même anti-religieux et lors de notre discussion, je découvrais qu’ils observaient Yom Kippour avec beaucoup de ferveur, qu’ils avaient fait la bar-mitsva de leur fils au Kotel ou qu’ils ne rataient pas le seder de Pessah. En Israël, même les laïcs évoluent dans un bain religieux. La dynamique nationale israélienne implique une transformation existentielle du rapport à la pratique religieuse. Le mouvement collectif qu’elle implique rend les divergences possibles. En fait, les chamailleries peuvent exister parce que le mouvement collectif avance inexorablement. En Israël, les gens se demandent ce qu’ils peuvent apporter au pays, attitude absente en France. L’inscription dans un héritage, dans une filiation est très puissante. Au bout du compte, le courant est plus fort que ceux qui nagent à contre-courant.

Lph: Qu’est-ce que ce mouvement collectif juif ou hébreu apporte-t-il au monde?

A.M.: Manitou disait que le Juif de Galout permet de jauger la Nation où il vit alors que le Juif d’Israël est un indice pour l’Humanité toute entière.

Aujourd’hui, quasiment la majorité des Juifs vivent en Israël, le statut de l’exil va devenir caduque. Bientôt les Juifs de Diaspora seront en quelque sorte, des Israéliens expatriés. Lorsqu’Israël parle en tant que Nation, cela change beaucoup son rapport aux autres Nations et aux communautés juives.

Lph: Quel poids peut avoir la parole de la Nation Israël dans un Occident qui semble rejeter la spiritualité et les valeurs dites judéo-chrétiennes?

A.M.: La modernité est là pour réduire toutes les transcendances. Il est vrai que les sociétés occidentales rejettent la norme, la loi, tout ce qui peut contraindre. Le rejet des genres ou encore l’antispécisme en sont des symboles: on veut gommer les différences homme/femme, être humain/animal, détruire toute verticalité. Cette absence de références mène à une grande souffrance sociétale.

Le judaïsme peut apporter des réponses face à cette souffrance, mais dans l’état actuel il faudrait un grand choc pour que les sociétés occidentales s’en rendent compte.

En Israël, le collectif travaille, cela fonctionne. En France, la dynamique nationale est totalement épuisée.

Lph: Ce choc que vous évoquez tient-il aussi à une information plus équilibrée sur l’actualité israélienne?

A.M.: Pour l’Occident, reconnaitre Israël comme totalement légitime reviendrait à une forme d’abandon de ce qui l’a formé. Le retour d’Israël sur sa terre est en contradiction avec le dogme chrétien et la Bible nous enseigne que lorsque Yaacov monte, Essav descend. L’a priori sur Israël en Europe est négatif et on refuse de regarder avec objectivité l’apport d’Israël. La vision qui domine est celle d’un Etat fasciste, d’occupation et lorsque l’on veut apporter une autre voix, on est accusé d’être d’extrême-droite. Je ne vois pas pour l’instant une issue à ce genre de discours et de schémas pré-conçus. Il faudrait arriver à un état de crise très avancé pour que la prise de conscience de l’apport d’Israël devienne évident. Peut-être que la destruction méthodique de toutes les croyances en Europe finira par rendre possible de voir Israël différemment.

Lph: Dans un tel contexte, faut-il avoir du courage pour défendre Israël, comme vous le faites?

A.M.: Le fait d’être parti de Radio France me donne aujourd’hui, il est vrai, une certaine liberté d’action. Mais, lorsque l’on évoque ces sujets, il convient toujours d’être prudent afin de ne pas provoquer les hostilités.

Lph: Pensez-vous que vous serez reçu dans les médias français pour faire la promotion de votre documentaire?

A.M.: Il sera sûrement difficile de le diffuser en France. Lorsque je l’évoque, on pense tout de suite qu’il s’agit d’un film de propagande, or je ne fais que constater des faits. On me demande pourquoi je n’ai pas interrogé des personnes qui avaient fait leur yerida… pourquoi je ne m’intéresse pas aussi au côté arabe. Ce n’est pas le but de mon documentaire, bien que je me demande si les Arabes israéliens n’effectuent pas, eux aussi, une sorte de mutation vers une hébraïsation.

J’ai du mal à faire comprendre que mon film n’a aucune vocation politique.

Ce que mon documentaire montre c’est que l’hébreu devient une identité nationale qui a vocation à rayonner dans le monde et à retrouver une connaissance prophétique. La puissance du quotidien en Israël suffit à le prouver.

Propos recueillis par Guitel Ben-Ishay