Elle s’appelle Tamar Mika Bahat. Diplômée de deuxième cycle en philosophie, elle vit avec passion son métier d’institutrice depuis plus de 20 ans.

Un livre d’enfants, pourquoi ? Il n’en manque pas…

“La séparation est une expérience que nous vivons plus d’une fois dans l’enfance !

L’idée m’est venue, me dit-elle, après avoir aidé de nombreux enfants à surmonter leurs difficultés d’acclimatation dans de nouveaux environnements préscolaires ou scolaires. L’enjeu était de les aider à faire face au stress lié à la séparation tant émotionnelle que physique imposée par la nouveauté.’’

« Je commence ma journée avec le sourire » Quel titre encourageant !

“En effet, ce titre est déjà en lui-même une invitation à ouvrir son coeur, pour parvenir à surmonter la colère, la tristesse, ou l’éloignement éprouvés lors de l’adaptation à un nouvel environnement”.

Notre héros s’appelle Tom. Il est attendrissant de par la diversité des émotions qu’il éprouve au fur et à mesure de son intégration.

Depuis la tristesse du premier jour, en passant par le sourire du lendemain, et puis, par moments, la colère qu’il a du mal à surmonter. Très vite, il cesse de se replier sur lui-même pour s’ouvrir aux autres.

L’acquisition de cette maturité émotionnelle peut se vivre à tout stade de l’enfance, parfois même à l’âge adulte !

À travers cette expérience de séparation,Tamar met en relief l’écoute attentive et l’accompagnement réfléchi de l’adulte, présent auprès de l’enfant pendant cette période critique :

L’attitude de l’adulte est tout à fait adaptée aux besoins de l’enfant : paroles douces, encouragements à l’expression de son ressenti, caresses, compréhension, identification. Tout cela est décrit dans le livre de façon très discrète, par un dialogue authentique, expressif et chaleureux, qui permet à l’enfant d’accepter petit à petit ces émotions, par des témoignages de patience et d’empathie.

Mais ce n’est pas tout.

L’ensemble est abordé grâce à un ‘’zoom out” pour permettre l’identification du petit lecteur.

‘’En effet, à travers cette histoire vécue par un autre enfant, l’enfant lecteur peut percevoir avec un certain recul le reflet de sa propre expérience”

Le but du livre est donc la régulation émotionnelle chez l’enfant, grâce à un regard positif sur une situation donnée. Il peut ainsi déplacer le point de vue et le cœur de la difficulté vers une gestion positive de la situation, car sur le moment, l’enfant qui vit cette expérience est incapable de percevoir autre chose que des difficultés.

La deuxième partie de ce livre est tout aussi surprenante : un livret de coloriage!

Ce récit illustré page après page est suivi d’un livret de coloriage…

Chaque illustration est reprise, en noir et blanc, pour inviter l’enfant à colorier et ainsi revenir, avec ses propres couleurs, sur chaque page, comme pour intégrer à sa manière l’évolution des conditions de cette séparation.

“J’ai voulu rajouter à ce livret des illustrations identiques à celles de la première partie, dans le but d’ancrer chez l’enfant le concept développé dans l’histoire. “

Après avoir lu ce livre à votre enfant ou petit enfant , vous le verrez colorier exactement les mêmes images dans le même ordre avec ses couleurs à lui. Cela revient essentiellement à répéter et à traiter la situation à son rythme, dans un environnement calme et détendu.

D’ailleurs, symboliquement, le nom de l’enfant sera inscrit sur la couverture, ce qui lui permettra d’être le personnage principal, le créateur et l’acteur de cette démarche positive.

Tamar, ce livre si simple d’apparence révèle tout un processus!

‘’C’est vrai, et c’est ce qui fait sa particularité.

Je pense qu’un tel livre devrait être lu aux enfants avant leur entrée en classe de maternelle et primaire afin de les préparer à cette nouvelle situation.”

De façon générale, ce livre nous incite tous à être plus attentifs aux sentiments de l’autre, aux non-dits. Il nous invite à être plus à l’écoute de l’âme de l’enfant. Ce livret est une pause-cadeau dans le temps et dans l’esprit .

À proposer à tous les niveaux, à lire et à relire, à tout âge !

Le livre est disponible sur commande dans toutes les librairies, aussi bien en France métropolitaine qu’à l’international, y compris en Israël. Vous pouvez le commander sur notre site internet https://www. jetsdencre.fr/je-commence-ma- journee-avec-le-sourire-_r_68_ i_1589.htm