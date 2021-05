Celui qui fut conseiller spécial du président Donald Trump pour le Proche-Orient veut poursuivre son action diplomatique en faveur de la normalisation entre Israël et les pays arabes. Il est en train de créer un organisme intitulé « Institut des Accords d’Abraham pour la Paix » qui oeuvrera pour le renforcement des accords déjà conclus entre Israël et des pays arabes et pour encourager d’autres pays arabes et musulmans à suivre cette voie.

Jared Kushner est secondé par Avi Berkovitz qui avait succédé à Jason Greenblatt au poste d’émissaire spécial pour les négociations internationales. Parmi les membres de cet institut, l’homme d’affaires israélo-américain Haïm Sabban, grand pourvoyeur de fonds du Parti démocrate, l’ambassadeur des Emirats arabes aux Etats-Unis Youssouf al-Otaybah et celui du Bahreïn Abdallah al-Khalifa.

