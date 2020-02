Le gendre du président Donald Trump et son conseiller pour le Proche-Orient a vivement critiqué l’intention d’Abou Mazen et Ehoud Olmert de faire une déclaration commune aux médias contre le Plan Trump depuis New York.

La chaîne Hadashot 12 a rapporté des propos peu amènes envers les deux complices et surtout envers l’ancien Premier ministre israélien: « Beaucoup de gens ont tenté de trouver une solution mais ont échoué. Il est presque pathétique de voir que ces deux hommes critiquent les efforts d’autres personnes pour arriver à un accord. Cela vient d’une profonde jalousie du fait qu’ils ont été eux-mêmes incapables d’y arriver. Si vous êtes réellement intéressés à la paix, vous devriez plutôt encourager les efforts des autres au lieu de vouloir faire les gros titres alors que vous n’êtes plus dans le coup et de vous mêler de la situation uniquement pour attirer l’attention sur vous. Beaucoup de ces personnes ont eu l’occasion de régler le conflit mais ont échoué ».

Abou Mazen responsable des violences

Contrairement au député Yaïr Golan (Avoda-Gesher-Meretz) qui a mis la faute du regain de violences sur la droite israélienne, Jared Kushner a été bien plus lucide et honnête: « C’est Abou Mazen qui est responsable des violences de ces derniers jours. Il a appelé à des ‘Journées de la colère’ sans même avoir lu le plan. Quelqu’un qui prétend vouloir diriger un Etat n’appelle pas à de telles choses ».

