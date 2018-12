L’agence de presse arabe palestinienne Wahab a annoncé qu’Ahmad Salam, l’homme de 58 ans assassiné par balles vendredi à Jaljuliya était connu pour être un intermédiaire important dans la vente de terres à des Juifs en Judée-Samarie. L’homme a été abattu par des inconnus et très grièvement blessé. Il est décédé peu après son admission à l’hôpital Meïr de Kfar Saba. Le communiqué indique que le mobile du crime est un “règlement de comptes”.

Mais bien que la version officielle parle d’un règlement de comptes, il est plus que probable que l’assassinat de cet homme soit la conséquence des menaces et même des appels au meurtre réguliers dans la sphère arabe palestinienne envers ceux qui vendent des terres ou des maisons à des Juifs en Judée-Samarie ou à Jérusalem. En effet, bédouin d’origine, il s’était réfugié à Jaljuliya pensant échapper aux menaces émises là où il habitait. Sur les réseaux sociaux, il était qualifié de “traître” et “collaborateur des sionistes”. D’ailleurs, après l’annonce de son assassinat, un responsable sécuritaire de l’AP a déclaré: “Il s’agit d’une gilfle et d’un coup sévère envers tous ceux qui osent vendre des terres aux colons”.

Il y a quelques semaines, le sheikh Akarma Sabri, président du Comité islamique supérieur et prédicateur de la mosquée Al-Aqsa avait “rappelé” l’interdit religieux de vente de terres ou maisons à des Juifs, en utilisant des termes qui font frémir: ” Nous insistons sur l’importance de cette décision religieuse prise déjà par les dignitaires musulmans de Palestine en 1935 (ndlr: sous l’impulsion du mufti pronazi de Jérusalem Hadj Amine Al-Husseini) et qui fixe que quiconque vend des terres à des Juifs s’exclut automatiquement de la communauté islamique. Son cadavre ne sera pas lavé, ni revêtu du linceul traditionnel, il ne sera pas enterré dans un cimetière musulman et l’on ne priera pas pour le salut de son âme”. C’est d’ailleurs en se fondant sur cet interdit religieux que l’un des six Arabes de Jérusalem qui ont péri dans un accident de voiture au mois de novembre n’a pas eu le droit à être entrerré dans un cimetière musulman car il était “soupçonné” d’avoir vendu des biens immobiliers à des Juifs. De manière exceptionnelle, un autorisation a été accordée à la famille de l’enterrer dans un cimetière juif!

C’est également la raison pour laquelle un habitant arabe de Jérusalem a été kidnappé sur les ordres de l’Autorité Palestinienne et est retenu depuis des semaines à Ramallah sans que l’on ait des nouvelles de lui. Suite à cela, Israël a fait arrêter le “gouverneur de Jérusalem” pour le compte de l’Autorité Palestinienne, car il est soupçonné d’être mêlé à l’enlèvement de cet homme.

Hélas, la délation envers les Arabes qui vendent des terrains ou des maisons aux Juifs n’est pas le seul fait d’Arabes palestiniens ou israéliens. Il y a cinq mois, le Parquet de Jérusalem a émis un acte d’accusation envers l’activiste gauchiste pro-palestinien Ezra Nawi pour avoir à plusieurs reprises communiqué au contre-espionnage de l’Autorité Palestinienne les noms d’Arabes qui étaient impliqués ou allaient l’être dans des ventes de biens fonciers ou immobiliers à des Juifs dans la région du sud du mont Hevron.

Photo Aroutz 10