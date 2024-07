Jalaa Ibrahem, 25 ans, est tombé hier (lundi) au combat contre les terroristes du Hamas dans la Bande de Gaza.

Il était le benjamin de quatre frères officiers dans le génie militaire de Tsahal.

En 2017, lorsqu’il s’est enrôlé dans Tsahal, il avait donné une interview au journal Israël Hayom avec ses trois grands frères. Il avait alors déclaré: ”Il était clair pour moi que je suivrai la voie de mes frères et que je m’enrôlerai dans le génie millitaire. L’armée ne m’a pas vraiment poussé dans ce sens, mais j’ai insisté et j’ai réussi. Si je ne m’étais pas entêté, j’aurais certainement servi dans une autre unité combattante. Pour moi, il était important pour poursuivre la tradition familiale. Evidemment j’aspire à être officier et même commandant de bataillon dans le génié militaire”.

Sur la radio Reshet beth ce matin, l’un des frères de Jalaa, Gazaa Ibrahem, lui a rendu hommage: ”Mon petit frère, Jalaa, est un valeureux combattant. Avec toutes les victoires à son compteur, des monstres ont réussi à tirer un missile anti-char sur lui et il est tombé pour défendre la patrie. Les statistiques n’épargnent personne, hélas c’est notre tour. Nous continuerons dans sa voie, nous continuerons à porter l’uniforme, nous nous engageons tous. Jalaa était un enfant qui réussissait tout, il aura 25 ans pour toujours. Il tendait toujours vers le haut. Hélas, notre famille a déjà été confronté au deuil, notre grand-père a été tué dans un combat à Toulkarem. Notre père a suivi son héritage dans l’éducation qu’il nous a donnée. Nous sommes 11 enfants et nous comprenons qu’il faut défendre la patrie. Notre éducation c’est le drapeau d’Israël qui flotte dans nos maisons, à tous. Nous sommes 6 garçons et 5 filles. Les filles sont dans l’éducation et les garçons sont tous à l’armée: deux dans la police et les gardes-frontières et quatre dans le génie militaire”.

Il a souligné le soutien qu’ils reçoivent du peuple d’Israël: ”C’est dur pour notre mère, mais nous la soutenons et nous recevons le soutien de tout le peuple d’Israël”.

Il a terminé par un mot à l’attention des frères d’armes de Jalaa: ”J’envoie tout mon soutien au bataillon 601 de mon frère, qu’ils continuent à gagner, nous comptons sur eux, ils ont vraiment de quoi être fiers. Ils sont plus forts que jamais et nous sommes plus forts que jamais”.