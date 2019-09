Le président brésilien a tenu à remercier personnellement la délégation venue d’Israël pour assister les équipes de pompiers qui luttent contre les incendies qui ravagent l’Amazonie.

En recevant les membres de la délégation dans la résidence présidentielle, Jaïr Bolsonaro leur a dit: « C’est pour moi un immense honneur d’être avec vous aujourd’hui et j’ai l’impression de vous connaître depuis longtemps. Vos connaissances et votre expérience qui nous ont aidé en cette période ont été plus que bienvenues et elles renforcent encore davantage l’amitié entre Israël et le Brésil ».

Photo Noam Revkin Fenton / Flash 90