Le président brésilien Jaïr Bolsonaro et le Premier ministre Binyamin Netanyahou se sont rendus lundi après-midi au Kotel ainsi que dans les Tunnels du Kotel.

Les deux dirigeants ont été accueillis par le Grand rabbin du Kotel, rav Shmouel Rabinovitz ainsi que le directeur-général du Fonds pour l’Héritage du Kotel Mordekhaï Eliav. Le premier a récité deux psaumes relatifs à Jérusalem et le second a lu un passage de la Bible en portugais. Le président brésilien a eu droit à un petit cours sur l’histoire de ce lieu et sur son lien profond avec le peuple juif et a ensuite prié devant le Mur et inséré un message entre ses pierres.

Le président brésilien entend des explications sur le Second Temple – Photo Amos Ben Gershom / GPO

Dans les tunnels du Kotel, le président Bolsonaro a pu voir une maquette du Second Temple ainsi qu’un film retraçant les liens millénaires du peuple juif avec Jérusalem et le Mont du Temple. Enfin, près de l’Arche de Wilson, le président brésilien a pu admirer une exposition de divers vestiges et objets du passé juif découverts sur ce site par les archéologues. Avant de quitter les lieux, il a signé le Livre des visiteurs.

Visiblement impressionné et ému, le président brésilien a dit qu’il comprenait parfaitement le lien entre le peuple juif et Jérusalem.

Vidéo:

Photo Aroutz 7