Le parcours de Youval Matsliah l’a amené, lui et sa famille, du Goush Katif au Golan. Ils appartiennent aux déracinés du Goush Katif, mais ils ont su replanter leurs racines et reconstruire leur coin de vie dans ce pays et surtout sur cette terre que Youval aime tant.

Le P’tit Hebdo: Comment avez-vous décidé, après l’expulsion du Goush Katif, de vous installer dans le Golan?

Youval Matsliah: C’était une idée de mon épouse. L’expulsion du Goush Katif a été un drame à plusieurs niveaux pour nous. J’étais agriculteur, la terre était tout ce que j’avais. Je me suis retrouvé sans emploi avec quatre enfants. Nous avons débarqué à Hizpin, où nous avons été logés pendant une année dans une auberge. Nous vivions dans des conditions minimalistes. Nous attendions de voir arriver des indemnités… Au bout d’un an, nous avons décidé de rester. Nous nous sommes installés à Avnei Eytan.

Lph: Comment avez-vous repris votre activité professionnelle?

Y.M.: J’étais agriculteur dans le Goush Katif. Dans le Golan, tant que je n’avais pas planté, je ne me sentais pas chez moi. Pour moi, il était indispensable que je me relie à la terre au sens propre du terme. J’ai commencé par planter des oliviers et produire de l’huile d’olive. C’est seulement lorsque cela a été fait que je me suis senti capable de laisser le Goush Katif de côté et de regarder vers l’avant. C’est ce qui nous a fait revivre, ce qui nous a sauvé par rapport à d’autres familles expulsées qui se sont enfoncées dans des problèmes psychologiques et financiers.

Lph: En 13 ans, vous avez beaucoup développé votre activité.

Y.M.: En effet, et ce grâce à quatre investisseurs français, épris de sionisme et qui ont rencontré mon amour pour la terre. Claude Seror, un proche parent de ma femme, m’a encouragé à ajouter des vignes aux oliveraies. Avec trois de ses amis, Michaël Golan, Jacques Nataf et Jean-David Benichou, ils m’ont permis de réaliser ce rêve. Nous avons planté des vignes et au bout de trois ans, nous avons commencé à produire notre vin ”Claude Seror”, dans notre domaine, le Domaine Seror. Ce sont des vins haut de gamme qui ont conquis les marchés français, américain et italien. Puis nous avons pénétré le marché israélien. La première bouteille que nous avons produite a été un événement très important pour moi, c’était une renaissance après le drame du Goush Katif.

Parallèlement, pendant toutes les années où je ne pouvais pas toucher les récoltes, j’ai construit trois chalets en bois. Ma femme gère la location de ces logements pour les touristes. Cette activité c’est aussi ma thérapie: cela nous a sorti de l’isolement dans lequel nous nous sentions après l’événement qui nous a volé notre vie jusqu’à cet instant.

Lph: Est-on le même agriculteur dans le Golan que dans le Goush Katif?

Y.M.: Pas du tout. Dans le Goush Katif, nous cultivions des légumes. Ce type de culture amène des résultats quasi-immédiats. Dans le Golan, ce sont des arbres, il faut attendre des années avant de jouir des fruits. C’est une autre vie, un autre rythme, qui demande de la patience.

Lph: Avez-vous définitivement tourné la page du Goush Katif, dans le Golan?

Y.M.: J’ai tourné la page, j’ai trouvé mon coin, je m’y sens bien. Je n’aurais pas pu refaire ma vie si j’étais resté près de la mer, cela éveillait trop de souvenirs et de douleurs. Il fallait que je change complètement d’environnement. Mais je ne perds pas l’espoir qu’un de mes enfants ou petits-enfants retourne vivre dans le Goush Katif. Je serai heureux d’aller y passer du temps.

Lph: Pensez-vous parfois que l’expulsion du Goush Katif pourrait se reproduire dans le Golan?

Y.M.: Je n’aurais jamais cru que l’on nous expulserait du Goush Katif. Alors je n’ai plus aucune certitude. J’ai gardé les trois containers qui nous ont servi à transporter nos affaires lorsque nous avons dû quitter le Goush Katif. Ils servent pour les dégustations de vin que j’organise. Mais surtout, ils sont pour moi des objets de mémoire: toute notre vie était contenue dans ces trois boites et je les garde au cas où… Que D’ieu fasse que l’on n’en ait jamais besoin, que Machia’h arrive et que l’on ne puisse plus imaginer une telle situation.

Pour aller plus loin:

www.domaineseror.com

Propos recueillis par Guitel Ben-Ishay