Le chanteur Moshé Peretz a mis en chanson la phrase qu’Agam Berger a écrite dans l’hélicoptère après sa libération des geôles du Hamas: »J’ai choisi le chemin de la foi et je suis revenue par le chemin de la foi ».

Sur un clip composé d’images des retrouvailles entre les otages et leurs familles, Moshé Peretz offre un morceau musical émouvant rempli d’espoir, évoquant le retour attendu d’un être cher, la douleur de l’attente et la foi en des jours meilleurs, qui fait écho à la période que traverse le pays.

Tu rentreras bientôt à la maison

Tu jetteras les clés sur la table

Maman t’attendra en bas

Le repas est presque prêt dans les marmites

Nous sommes déjà consumés par le manque

Nous attendions que tu nous envoies des photos

Chaque jour semblait soudain une semaine

Nous n’avons pas réussi à retenir nos larmes

Même si la journée est sans fin

Demain finira par arriver

Peut-être pourrons-nous encore réparer en nous

Tout ce qui s’est brisé

Il n’est pas encore trop tard

Avec un peu de foi

J’ai choisi le chemin de la foi

Et c’est par la foi que je suis revenu vers Toi

Car qui sommes-nous sans Toi ?

Alors donne-nous un peu de lumière

Un souffle pour l’âme

Le plus dur, c’est quand vient le soir

Sur l’écran défilent les noms des héros

Ils nous rappellent, en réalité,

De serrer fort chaque instant de la vie