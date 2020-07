Quatre jeunes gens juifs en voiture ont eu la peur de leur vie dimanche à Jaffa après avoir eu la malchance de se trouver coincés au coeur d’une violente manifestation arabe. Des manifestants se sont amassés autour du véhicule et ont commencé à les insulter, à crier « Yahoud ! Yahoud ! », à cracher, abîmer la voiture et tenter d’en ouvrir les portes. Finalement, les quatre jeunes ont réussi à se frayer un chemin pour aller directement porter plainte à la police.

Une jeune fille raconte : « Il y avait une grande manifestation arabe, et sans comprendre pourquoi nous nous sommes retrouvés au milieu de la foule. Ils ont commencé à nous encercler, ils ont compris que nous sommes juifs et ont essayé d’introduire leurs bras à l’intérieur de la voiture. Ils nous ont insultés et craché dessus ».

Une autre : « Nous ne savions pas quoi faire, il n’y avait nulle part où fuir. Ils nous encerclaient. Lorsque nous avons réussi à fermer les fenêtres ils ont commencé à s’en prendre à la voiture en frappant sur les vitres et cassant les rétroviseurs… »

Les quatre passagers ont reconnu avoir vécu un miracle car les choses auraient pu tourner au drame. A Jaffa, à côté de Tel-Aviv…

Aussi grave que l’agression elle-même, les jeunes se plaignent de s’être retrouvés face à des policiers presque indifférents à ce qui venait de se passer, l’un leur disant même qu’ils n’avaient qu’à circuler ailleurs !

Leur avocat , Me Haïm Bleicher, a demandé à la police de Jaffa de récupérer les séquences filmées par les caméras de vidéosurveillance afin de retrouver les agresseurs. « Il s’est agi d’une agression raciste et nationaliste », souligne l’avocat.

Vidéo :

Photo Tomer Neuberg / Flash 90