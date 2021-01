Annonce faite par le KKL :

« Le KKL a le regret de vous annoncer la mort de Jacques KUPFER (zal) des suites d’une longue maladie. Militant sioniste de toujours, indéfectible défenseur de l’Etat d’Israël et du peuple Juif, ancien président du Bétar et du Likoud de France, Jacques KUPFER était devenu ces dernières années un dirigeant de l’Organisation Sioniste Mondiale (OSM) à Jérusalem. L’intégration des Juifs de France en Israël était devenu le cœur de son combat politique qu’il a mené jusqu’à son dernier souffle. Nous présentons à Ketty, sa femme, à Nili, Johanna et Benjamin, ses enfants et à ses petits-enfants nos plus sincères condoléances.

Docteur Robert ZBILI

Président du KKL de France

************************************************

Le monde juif, le sionisme et Erets Israël sont en deuil après la disparition de Jacques Kupfer z.l., qui fut l’un de leur défenseurs les plus ardents depuis des décennies. Lorsqu’il était encore en France, ses occupations professionnelles prenantes ne l’empêchèrent pourtant pas de se consacrer corps et âme à la cause sioniste, sans concessions, grâce notamment à son verbe éloquent et sa plume acérée qui ne laissaient personne indifférent. Ses éditoriaux d’anthologie étaient toujours attendus avec impatience et frappaient toujours dans le mille, pourfendant tous ceux qui se mettent en travers du Retour d’Israël sur sa terre. Vérité et Justice pour Israël furent ses étendards.

Tant en France qu’après son alya, Jacques Kupfer z.l. n’a cessé de militer activement. Il a occupé de nombreuses fonctions : président du Front estudiantin en France, président du « Beitar » – France, puis Président du Likoud – France. Après son alya en Israël, il a continué à occuper de hautes fonctions telles que président du développement Kiryat Arba-Hebron et coprésident du Likoud Mondial. Il était aussi président du Bloc National des Juifs Francophones, président de la branche francophone d »‘Israel For Ever » et membre de l’Organisation sioniste mondiale dans le cadre de laquelle il avait été récemment été élu président des activités sionistes en diaspora lors du dernier congrès.

Sa personnalité, sa voix et sa plume manqueront énormément dans le paysage francophone mais aussi au peuple juif et à l’Etat d’Israël qui furent sa raison de vivre et de lutter.

La direction et la rédaction de LPH adressent à son épouse et à ses enfants leur plus vive sympathie.

Photo illustration