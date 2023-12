L’organisation juive américaine de gauche J-Street a annoncé qu’elle avait l’intention de retirer son soutien à l’opération israélienne à Gaza.

Elle demande que le gouvernement israélien procède à ”des changements significatifs dans la gestion de la guerre et dans ses positions concernant la régularisation de la situation après la guerre”.

Sinon, elle menace de ne plus pouvoir fournir d’aide – financière et organisationnelle – à l’opération en cours.

Les responsables de J-Street ont déclaré soutenir le droit d’Israël et son devoir moral de réagir à l’attaque dont il a été victime et de se défendre mais se disent ”très préoccupés par les actions du gouvernement Netanyahou depuis que les combats ont repris qui comprennent des bombardements intenses, une réduction de l’aide humanitaire et des espaces protégés entrainant une augmentation des maladies, de la faim et de la mortalité”.