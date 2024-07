L’organisation de gauche américain J Street a rédigé un document dans lequel elle appelle l’administration Biden a imposer des sanctions à certains élus israéliens, au département de l’Organisation sioniste mondiale responsable du développement de la présence juive en Judée-Samarie ainsi qu’à renforcer l’Autorité palestinienne.

Selon J Street, les Etats-Unis doivent agir de la sorte afin de ”stopper l’annexion de facto par Israël” mais aussi la ”violence des colons”, phénomène qui a augmenté, selon l’organisation depuis le 7 octobre.

J Street déplore la politique d’armement de Ben Gvir et estime qu’il existe un réel danger à armer les groupes défense dans les localités juives de Judée-Samarie racontant que nombre de réservistes se sont rendus coupables de ”violences à l’encontre des Palestiniens”.

L’organisation recommande de “renforcer la politique de sanctions contre les éléments qui contribuent à nuire à la stabilité et à la sécurité, et l’étendre aux élus, imposer également des sanctions aux organismes tels que la division des colonies au sein de l’Organisation sioniste mondiale”, qui fournissent des terres et des fonds aux partis qu’ils accusent d’être impliqués dans “la violence et les tentatives d’expulsion des Palestiniens”.

Le lobby recommande également d’ajouter les “organisations impliquées dans des actes de violence” à la liste américaine des organisations terroristes et d’ajouter leurs dirigeants à celle des activistes terroristes.

J Street demande au gouvernement américain d’exiger d’Israël qu’il révoque des rangs de l’armée toute personne coupable de ”violences à l’égard des Palestiniens”.

Parallèlement l’organisation pousse les décideurs américains à soutenir l’Autorité palestinienne dans ”la guerre économique que lui livre le gouvernement israélien”. Elle recommande de demander le retour des travailleurs palestiniens en Israël, qui ne sont plus autorisés à entrer depuis le 7 octobre pour des raisons sécuritaires.

Le député Dan Illouz (Likoud) a vivement réagi à cette information: “L’organisation JStreet continue de critiquer et de calomnier l’État d’Israël, tout en répandant de fausses accusations contre les habitants de Judée et de Samarie, nos héros. Cette conduite n’est rien d’autre qu’une tentative délibérée de jeter une ombre lourde sur les relations fortes entre Israël et les États-Unis.

Israël constitue la première ligne de défense contre l’islam radical, et les habitants de Judée et de Samarie constituent la première ligne de défense d’Israël. Ils sont les protecteurs du monde libre et démocratique. Au lieu de reconnaître l’énorme contribution sécuritaire et civile des habitants de Judée-Samarie, JStreet choisit de soutenir l’Autorité palestinienne et les organisations qui propagent la haine et le terrorisme.

J’appelle le gouvernement israélien à faire davantage pour protéger les habitants de Judée-Samarie, qui sont à l’avant-garde de la lutte pour la liberté et la sécurité. Nous devons rejeter catégoriquement les appels à des sanctions et les pressions motivées par des motivations politiques étroites et un désir inapproprié de trouver un équilibre imaginaire entre Israël et les organisations terroristes. Nous ne devons pas accepter que les pays du monde imposent des sanctions aux citoyens israéliens respectueux de la loi”.